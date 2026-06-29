Белоусов: ситуация с защитой от дронов меняется каждые 2-3 месяца

Белоусов заявил о смене ситуации с защитой от БПЛА Белоусов: ситуация с защитой от дронов меняется каждые 2-3 месяца

Москва29 июн Вести.Ситуация с защитой российских регионов и зоны специальной военной операции (СВО) от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) меняется примерно каждые два-три месяца, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время общения с военными корреспондентами. Запись встречи выложил военкор ИС "Вести" Александр Сладков.

По словам Белоусова, защита от вражеских дронов остается одной из ключевых тем.

Самый главный вопрос – это защита от беспилотных летательных аппаратов, от дронов. И подразделений наших, и тыловых районов. Ситуация меняется каждые два месяца, примерно. Два-три месяца – ситуация меняется сказал Белоусов

Для противодействия угрозам в российских группировках выстроена эшелонированная система защиты с применением тактических перехватчиков, добавил он. Кроме того, активно внедряются мобильные огневые группы.

Глава Минобороны провел очередную встречу с военкорами. На ней обсуждался широчайший круг вопросов, связанных с усовершенствованием ПВО. В том числе глава оборонного ведомства рассказал о создании единой системы отслеживания атак беспилотников.