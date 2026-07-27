Москва27 июл Вести.Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что лазерные комплексы стали надежным средством борьбы против БПЛА противника. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU.

По его словам, техническое оснащение российской армии пополняется новыми моделями передового вооружения.

У нас есть уже целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА. Я не буду называть конкретное место, но на одном из объектов за месяц почти шесть десятков беспилотников было сбито таким лазерным комплексом. А это сотни миллионов рублей, сэкономленных на невыстреленных зенитных ракетах. По сути, в моменте там затраты на электроэнергию идут, не более того сказал он

Министр добавил, что радиолокационная осведомленность предполагает создание единой системы, которая интегрирует информацию, полученную из различных источников.

У нас есть решения по развитию сенсоров — аудио, видео и других типов, которые надо интегрировать (и коллеги из Минобороны этим занимаются) в единую систему, чтобы со всех источников информация выводилась, условно говоря, на планшет, пульт управления для координации и управления этой борьбой сообщил Алиханов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские специалисты работают над продукцией, которая позволит лучше и точнее противодействовать атакам украинских ракет и дронов.