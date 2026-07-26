Москва26 июл Вести.Российские специалисты работают над продукцией, которая позволит лучше и точнее противодействовать атакам украинских ракет и дронов. Об этом заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, меры для противодействия атакам киевского режима принимаются.

Потом - идет же гонка технологий, которая, собственно, исчисляется неделями. Каждая неделя или месяц - и все меняется. Поэтому, естественно, работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовывать эту ракетную и дроновую опасность