Российский бизнес готов вкладываться в систему обнаружения и уничтожения БПЛА Шохин: бизнес готов вложиться в систему раннего обнаружения и уничтожения БПЛА

Москва6 июл Вести.Российский бизнес готов вложиться в систему раннего обнаружения, оповещения и отражения на дальних подступах воздушных атак на промышленные предприятия, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ИС "Вести".

Бизнес готов не только свое родное защищать, закупая системы РЭБ или системы ПВО, противодействующие прилетам, но даже как бы вкладываться в систему раннего обнаружения, оповещения и уничтожения за счет тех или иных систем перехватов, БПЛА и ракет, которые действительно где-то на линии боевого соприкосновения должны уничтожаться. А это новый уровень технологий, новый уровень взаимодействия и координации подчеркнул глава РСПП

Ранее Александр Шохин заявил, что приоритетными направлениями в России остаются разработка собственного программного обеспечения (ПО) и усиление систем киберзащиты. По его словам, в этих областях уже есть определенные достижения.