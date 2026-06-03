Глава РСПП: западные компании хотят точно знать правила игры на российском рынке Шохин: условия работы для иностранных и российских компаний должны стать равными

Москва3 июн Вести.Западные компании просят выработать для них условия добросовестного присутствия на рынке России, чтобы их активы не передали во временное управление государству или российскому бизнесу, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РБК.

При этом такой же подход нужно обеспечить и для немногих сохранившихся в недружественных странах активов российских компаний, отметил Шохин.

Иностранные компании хотели бы, чтобы к ним было равное отношение, поскольку они остались, четыре года работают в России, и им не хотелось бы оказаться в списке тех активов, которые будут переданы во временное управление государству или другим компаниям приводит РБК слова Шохина

В сложных условиях государство имеет право смотреть на присутствие иностранных компаний в стратегических областях с учетом национальных интересов, интересов безопасности, пояснил глава РСПП.

Если иностранные компании добросовестно работают, соблюдают все установленные правила игры, если их материнские компании не используют дивиденды от российских "дочек" для целей, противоречащих интересам национальной безопасности, тогда, действительно, должно быть равное отношение к ним. В равной степени, безусловно, мы вправе рассчитывать на какое-то зеркальное отношение на "той стороне" заявил Шохин

Глава РСПП предположил, что западные страны могут начать постепенное смягчение санкций в отношении России уже в текущем году по мере улучшения геополитической обстановки.

Для стабилизации ситуации нужен аналог Хельсинкских соглашений, который признал бы новые границы, поскольку прежние рубежи в Восточной Европе и сам Советский Союз уже не существуют, считает Шохин.

Глава РСПП назначен уполномоченным по правам предпринимателей в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Шохин совместит обе должности, сохранив пост в РСПП.