Глава РСПП Шохин допустил возможность ослабления санкций против РФ в 2026 году

Глава РСПП Шохин не исключил смягчения санкций против России в 2026 году Глава РСПП Шохин допустил возможность ослабления санкций против РФ в 2026 году

Москва25 мая Вести.Западные страны могут начать постепенное смягчение ограничительных мер в отношении России уже в текущем году по мере улучшения геополитической обстановки.

Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью РИА Новости.

По его прогнозу, многие санкции, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться, поскольку конфликт рано или поздно должен завершиться.

Глава РСПП отметил, что для стабилизации ситуации необходим аналог Хельсинкских соглашений, который признал бы новые границы, поскольку прежние рубежи в Восточной Европе и сам Советский Союз уже не существуют.

Шохин выразил уверенность в постепенном снятии геополитических ограничений, восстановлении нормальных торговых отношений и возвращении к соблюдению международных правил игры.

Надеемся на то, что в этом году многие ограничения будут постепенно сниматься подытожил он

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении Российской Федерации в нефтяном секторе.