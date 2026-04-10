Шохин: ставку ЦБ нужно снизить до 10%, чтобы восстановить экономику

Москва10 апр Вести.Для восстановления экономики и инвестиций ключевую ставку необходимо снизить примерно до 10%, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он подчеркнул, что текущие темпы смягчения денежно-кредитной политики не позволяют в полной мере поддержать экономический рост и инвестиционную активность.

Для экономики, для восстановления инвестиций этого недостаточно. Для восстановления инвестиций надо где-то ближе к 10% уже спускаться сказал Шохин

Он добавил, что замедление темпов роста ВВП в последние месяцы вызывает обеспокоенность.

Кроме того, по оценке главы РСПП, ускорение инфляции сейчас не носит устойчивого характера, что дает Центробанку возможность продолжить снижение ставки. Шохин считает, что регулятор будет действовать постепенно, снижая ее небольшими шагами – примерно на 50 базисных пунктов, с ориентиром на уровень около 13% к концу года.

Ранее Шохин предупредил о вероятном замедлении роста российской экономики. Он отметил, что правительство и ЦБ намерены принять меры.