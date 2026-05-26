Москва26 мая Вести.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков на брифинге уточнил, что Шохин совместит обе должности, сохранив свои функции в РСПП.

Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП сказал он журналистам

Песков пояснил, что ранее на встречах президента РФ Владимира Путина с Шохиным прозвучала инициатива изменить формат этой должности, сделав ее не государственной, а общественно-государственной.

Сам Шохин сообщил Путину, что РСПП вместе с администрацией президента и деловым сообществом провели серию консультаций и подготовили изменения в профильный закон. Глава РСПП представил схему, где государство выступит одним из учредителей наряду с ведущими бизнес-объединениями – Торгово-промышленной палатой, "Деловой Россией" и "Опорой России".

