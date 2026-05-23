Москва23 мая Вести.Объем сбережений россиян достиг 70 трлн рублей. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, по мере снижения ключевой ставки часть средств может перейти с банковских вкладов на фондовый рынок.

На мой взгляд, если ключевая ставка будет снижаться, но при этом будут надежными инструменты фондового рынка, в том числе для граждан – а у населения до 70 триллионов рублей накоплений – то будет перераспределение сбережений: акции и облигации смогут вполне стать привлекательными сказал Шохин

Ранее в РСПП рассказали о главных угрозах для бизнеса в 2026 году: снижение спроса на товары и услуги стало основным фактором, ограничивающим деятельность компаний в России.