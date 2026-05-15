РБК: средства россиян на вкладах в марте сократились на 288,1 млрд рублей

Москва15 мая Вести.В прошедшем марте средства на срочных банковских вкладах россиян упали на 288,1 млрд рублей (0,6%), такой отток зафиксирован впервые с октября 2022 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на изученную статистику Центробанка (ЦБ).

Положительный прирост рублевых средств полностью обеспечили текущие счета, тогда как остатки на срочных депозитах сократились, причем сильнее — по депозитам на срок свыше года цитирует агентство данные ЦБ

Согласно этой информации, в целом за март приток рублевых средств россиян в банки был ниже февральского уровня - 0,3 против 2%.

По словам старшего аналитика рейтингового агентства НКР Софья Остапенко, поведение вкладчиков выглядит логичным на фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Эксперт заявила, что граждане стремятся либо зафиксировать еще доступные высокие ставки, перекладываясь в долгосрочные депозиты, либо подыскивают альтернативы с большей доходностью, в том числе облигации федерального займа, корпоративные облигации или страховые продукты.

Кроме того, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков указал на рост спроса на наличные.

По мнению управляющего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, ситуация зависит от привлекательности альтернатив для вложений сбережений. Эксперт полагает, что наиболее перспективно сейчас выглядят инвестиции в фондовый рынок, в новые страховые и пенсионные продукты.

