Россиян стали меньше интересовать банковские продукты "Вордстат": в РФ наблюдается падение спроса на банковские продукты

Москва6 мая Вести.В России наблюдается падение спроса на заемные и сберегательные продукты банков. Такие данные следуют из статистики запросов "Вордстат".

Отмечается, что за последний год среднемесячная доля запросов о кредитах упала на 12%, о вкладах – на 6%.

Согласно статистике, у "Почта Банка" доля запросов о кредитах упала на 65%, у "Совкомбанка" — на 27%, а "Россельхозбанка" — на 34%. При этом доля запросов в Т-Банке увеличилась на 23%, в Озон Банке – на 45%, а в Альфа-Банке – на 7%.

Кроме того, в "Россельхозбанке", ВТБ, "Совкомбанке" и ПСБ сократилась доля запросов о депозитах, а в "Газпромбанке", Альфа-Банке и "Дом.рф" она увеличилась.

По словам экспертов, интерес россиян к банковским продуктам мог снизиться из-за высокой ключевой ставкой и жестких требований Центробанка.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще скупать залоги, находящиеся в собственности у банков. Такая тенденция фиксировалась кредитными организациями в I квартале 2026 года.