Банки сильно сократили запрашиваемые по ипотекам суммы – почти на треть

Москва1 июн Вести.Российские банки сокращают суммы выдаваемых ипотечных кредитов. К концу 2025 года разрыв между желаемым и одобренным размером займа вырос почти до трети.

Так, в четвертом квартале прошлого года года россияне запрашивали в среднем 6,1 миллиона рублей, тогда как банки были готовы одобрить лишь 4,1 миллиона – разница составила около 33%. Кварталом ранее этот показатель находился на уровне 21%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Банка России.

Вместе с этим упала и общая доля одобрений по ипотечным заявкам. Согласно сведениям Национального бюро кредитных историй, в четвертом квартале 2025 года года банки давали согласие лишь по 30–37% обращений. Годом ранее этот показатель держался в диапазоне 43–51%.

Издание отмечает, что сокращение суммы кредита почти на треть становится серьезной преградой для желающих приобрести жилье: недостающие средства заемщикам приходится искать самостоятельно, поскольку значительные скидки со стороны застройщиков – большая редкость.

По данным Банка России, граждане РФ в прошлом году оформили минимальное число ипотек за семь лет, а средний срок ипотечных займов вырос до более чем 26 лет.

Как подчеркивал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, банки сейчас ужесточают условия по ипотечным программам, а рынок недвижимости занял выжидательную позицию.

Прогнозируется, что рыночные ставки по ипотеке, при сохранении текущей политики Центробанка РФ, могут к концу 2026 года опуститься ниже отметки в 15%.