Эксперт Кирюхин: банки не торопятся снижать рыночные ставки по ипотеке Ряд российских банков начал менять условия ипотеки без снижения ставок

Москва4 мая Вести.Российские банки на фоне замедления роста рынка ипотечного кредитования нарастили активность в сфере рефинансирования жилищных займов.

По данным проведенного изданием "Коммерсант" мониторинга и информации ПАО "ДОМ.РФ", с 11 апреля семь крупных кредитных организаций либо снизили процентные ставки по рефинансированию, либо возобновили соответствующие программы.

В числе банков, которые снизили ставки, — Сбербанк, банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк и "Уралсиб".

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк "Санкт-Петербург" и Металлинвестбанк вновь запустили программы рефинансирования.

Некоторые кредитные организации, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ПСБ, также предлагают клиентам возможность перевода кредита из другой финорганизации без взимания комиссии.

Средневзвешенные ставки по рефинансированию у большинства участников колеблются в пределах 17,9–19,6% годовых. При этом у Сбербанка и банка "ДОМ.РФ" эти показатели остаются выше — на уровне 21,5–22% годовых. Доля рефинансирования в общем объеме выдачи кредитов у этих банков составляет менее 0,5%, тогда как у крупных игроков рынка она в среднем достигает 7%, а в отдельных случаях — 12–25%.

Банки сохраняют осторожность из-за неопределенности на финансовых рынках, инфляционных рисков и стремления поддерживать доходность активов, отметил младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Алексей Кирюхин.

Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жалобов пояснил, что в сложившихся условиях рефинансирование становится для банков инструментом увеличения ипотечного портфеля на стагнирующем рынке.

Конкуренция в этом сегменте особенно высока, поскольку большинство банков не предлагают внутреннее рефинансирование или оно менее выгодно, чем смена кредитора, отметила, в свою очередь, гендиректор Центра ипотечного кредитования Екатерина Мишина.

В начале апреля в ДОМ.РФ спрогнозировали, что в случае сохранения Центробанком текущей денежно-кредитной политики может привести к снижению рыночные ставки по ипотечным кредитам к концу текущего года могут прийти к уровню ниже 15%.