Москва4 маяВести.Российские банки на фоне замедления роста рынка ипотечного кредитования нарастили активность в сфере рефинансирования жилищных займов.
По данным проведенного изданием "Коммерсант" мониторинга и информации ПАО "ДОМ.РФ", с 11 апреля семь крупных кредитных организаций либо снизили процентные ставки по рефинансированию, либо возобновили соответствующие программы.
В числе банков, которые снизили ставки, — Сбербанк, банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк и "Уралсиб".
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), банк "Санкт-Петербург" и Металлинвестбанк вновь запустили программы рефинансирования.
Некоторые кредитные организации, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ПСБ, также предлагают клиентам возможность перевода кредита из другой финорганизации без взимания комиссии.
Средневзвешенные ставки по рефинансированию у большинства участников колеблются в пределах 17,9–19,6% годовых. При этом у Сбербанка и банка "ДОМ.РФ" эти показатели остаются выше — на уровне 21,5–22% годовых. Доля рефинансирования в общем объеме выдачи кредитов у этих банков составляет менее 0,5%, тогда как у крупных игроков рынка она в среднем достигает 7%, а в отдельных случаях — 12–25%.
Банки сохраняют осторожность из-за неопределенности на финансовых рынках, инфляционных рисков и стремления поддерживать доходность активов, отметил младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Алексей Кирюхин.
Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жалобов пояснил, что в сложившихся условиях рефинансирование становится для банков инструментом увеличения ипотечного портфеля на стагнирующем рынке.
Конкуренция в этом сегменте особенно высока, поскольку большинство банков не предлагают внутреннее рефинансирование или оно менее выгодно, чем смена кредитора, отметила, в свою очередь, гендиректор Центра ипотечного кредитования Екатерина Мишина.
В начале апреля в ДОМ.РФ спрогнозировали, что в случае сохранения Центробанком текущей денежно-кредитной политики может привести к снижению рыночные ставки по ипотечным кредитам к концу текущего года могут прийти к уровню ниже 15%.