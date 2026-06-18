Эксперт рассказал, что может вызвать массовый спрос на ипотеку

Эксперт рассказал, при какой процентной ставке вырастет спрос на ипотеку Эксперт рассказал, что может вызвать массовый спрос на ипотеку

Москва18 июн Вести.Жители РФ не будут массово брать ипотеку, пока процентная ставка на рынке не опустится до 12%. Об этом вице-президент НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов" Вячеслав Семененко сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, снижение скорости продаж жилья в первую очередь связано с недоступностью ипотеки для большинства граждан и уменьшением числа льготных программ.

И на рынке, мы считаем, что пока стоимость ипотеки не упадет до, допустим, 12%, у нас такая вот опытным путем выведенная цифра исторически, это не вернет массовый спрос. Люди не будут брать ипотеку, если она будет дороже 12% добавил эксперт

Он отметил, что, несмотря на высокие ставки, большую часть жилья в РФ покупают в ипотеку.

С этим связано увеличение объемов строительства и улучшение жилищных условий в целом в стране. Люди потребляли, брали кредиты ипотечные. Сегодня до 80% сделок были ипотечными отметил Вячеслав Семененко

Ранее сообщалось, что корректировка параметров государственной программы семейной ипотеки при наименее благоприятном раскладе может спровоцировать сокращение объемов жилищного кредитования максимум на треть.