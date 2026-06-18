Москва18 июнВести.Жители РФ не будут массово брать ипотеку, пока процентная ставка на рынке не опустится до 12%. Об этом вице-президент НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов" Вячеслав Семененко сообщил в интервью ИС "Вести".
По его словам, снижение скорости продаж жилья в первую очередь связано с недоступностью ипотеки для большинства граждан и уменьшением числа льготных программ.
И на рынке, мы считаем, что пока стоимость ипотеки не упадет до, допустим, 12%, у нас такая вот опытным путем выведенная цифра исторически, это не вернет массовый спрос. Люди не будут брать ипотеку, если она будет дороже 12%добавил эксперт
Он отметил, что, несмотря на высокие ставки, большую часть жилья в РФ покупают в ипотеку.
С этим связано увеличение объемов строительства и улучшение жилищных условий в целом в стране. Люди потребляли, брали кредиты ипотечные. Сегодня до 80% сделок были ипотечнымиотметил Вячеслав Семененко
Ранее сообщалось, что корректировка параметров государственной программы семейной ипотеки при наименее благоприятном раскладе может спровоцировать сокращение объемов жилищного кредитования максимум на треть.