Москва18 июн Вести.Темпы продаж квартир от застройщиков в 2026 году оказались ниже прогнозов из-за изменения условий получения льготной ипотеки, высоких цен и конкурентных предложений на вторичном рынке. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил главный аналитик "Циан" Алексей Попов.

Он отметил, что на отрицательную динамику темпов продаж повлиял рекордный объем сделок во второй половине 2025 года. Также аналитик выделили три главных фактора.

Первое, это изменения в льготную семейную ипотеку, которые были активированы с 1 февраля текущего года, …. то есть получить льготную ипотеку стало сложнее. Вторая причина - это эффект высокой базы, эффект высоких цен, потому что цены за период действия льготной ипотеки выросли сильнее, чем выросли за это же время зарплаты. И в условиях, когда недвижимость дорогая, ипотека недоступная, сделок становится меньше отметил Попов

Третьим фактором эксперт назвал возможность получить скидку на вторичном рынке, тогда как застройщики всегда продают жилье по фиксированным ценам.

На вторичном рынке сформировался достаточно большой объем предложения со стороны инвесторов на вторичке. Шире выбор, разнообразнее выбор, ниже цены и можно более эффективно торговаться. Потому что застройщики не дают скидки, запускают акции, но системное снижение цен на первичном рынке не фиксируется резюмировал аналитик

Попов отметил, что дальнейшая ситуация зависит от новых условий получения семейной ипотеки, которые будут известны уже 1 июля. Также на рынок жилья окажет влияние ключевая ставка, следующее ее рассмотрение в Центральном банке назначено на 19 июня.

Ранее вице-президент НП "Российская гильдия управляющих и девелоперов" Вячеслав Семененко сообщил, что россияне не будут массово брать ипотеку, пока процентная ставка не снизится до 12%.