В РФ второй месяц подряд наблюдается падение цен на первичном рынке недвижимости "Ведомости": цены на российские новостройки падают второй месяц подряд

Москва26 июн Вести.Российские застройщики начали корректировать стоимость жилья в сторону снижения на фоне ослабления покупательского спроса.

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные риэлторских компаний.

В публикации отмечается, что средняя цена квадратного метра в новостройках крупнейших городов страны в мае сократилась на 0,4%, достигнув 194,6 тыс. рублей.

Главный аналитик "Циана" Алексей Попов подчеркнул, что текущая динамика свидетельствует о стагнации цен на первичном рынке, которая длится уже два месяца, тогда как еще в марте фиксировался незначительный рост. По его словам, из-за низкой активности покупателей девелоперы воздерживаются от индексации цен и все чаще прибегают к предоставлению скидок.

Показатели системы BnMap.pro также подтверждают охлаждение спроса. Так, в ряде городов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ростов-на-Дону, зафиксировано падение цен.

В то же время коммерческий директор Unikey Юлия Ружицкая сообщила, что объем продаж во втором квартале текущего года сократился на 22% относительно начала года, а сроки реализации строящихся объектов увеличились до 3,2 года. Она уточнила, что на данный момент в 66% жилых комплексов действуют скидочные программы, в среднем достигающие 6%.

Ранее сообщалось, что квартиры на первичном рынке в России могут подорожать на 15% к концу 2026 года.