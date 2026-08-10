МК: нагрузка предложения на спрос в новостройках Москвы выросла на треть

Рынок новостроек Москвы переориентировался на покупателя МК: нагрузка предложения на спрос в новостройках Москвы выросла на треть

Москва10 авг Вести.Московский рынок новостроек переориентировался на покупателя из-за увеличившейся нагрузки предложения на спрос. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на данные экспертов.

Так, в первом полугодии 2026 года на один реализованный квадратный метр приходится 14,1 квадратного метра предложения, это на треть больше, чем год назад.

Рост показателя говорит о том, что рынок накапливает нераспроданные остатки, и покупательская активность не поспевает за объемами вводимого жилья говорится в материале

Отмечается, что при текущем уровне спроса для реализации всего выставленного объема жилья в столице потребуется почти 14 месяцев.

Эксперт по недвижимости Олег Бендриков весной этого года спрогнозировал, что стоимость продаж жилья в новостройках может снизиться на 15-20% до конца текущего года.