Эксперты зафиксировали смещение спроса на офисы в Москве в сторону кластеров

Москва26 мая Вести.Москва готовится к значительному расширению рынка офисной недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщают эксперты. По данным Василия Григорьева, в столице запланировано строительство почти 20 млн кв. м общественно-деловой недвижимости, что составляет около 35% от общего объема застройки по программе. Это беспрецедентный объем, сопоставимый примерно с 30-летним объемом годового ввода офисной недвижимости в Москве.

Рынок офисной недвижимости столицы в начале 2026 года демонстрирует стабильность и активное освоение новых локаций. Как сообщил "МК" директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев, "общий объем сделок аренды и купли-продажи офисной недвижимости в Москве составил около 319 тыс. кв. м". При этом география интереса бизнеса заметно расширилась.

Лидером поглощения стал не исторический центр, а Белорусско-Савеловский район, на который пришлись рекордные 52 796 кв. м. Значительную активность также проявили Павелецкий район, "Москва-Сити" и территории между ТТК и МКАД. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Dominanta Максим Иванов подчеркивает, что "рынок офисной недвижимости столицы характеризуется одновременным ростом спроса и ограниченным объемом качественного предложения классов A и B+".

По мнению аналитика Иванова, проекты в развивающихся районах могут демонстрировать более высокую доходность в долгосрочной перспективе, поскольку их стоимость растет по мере развития локации — открытия новых станций метро, строительства в окружении жилья и инфраструктурных объектов. Наиболее активное развитие новых деловых пространств ожидается в Северном (3,1 млн кв. м) и Юго-Восточном (2,7 млн кв. м) округах.