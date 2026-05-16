Москва16 мая Вести.Объем переносов сроков сдачи новостроек в апреле 2026 года сократился на 26% - до трех миллионов квадратных метров. Причинами стали отмена моратория на штрафы и высокая ключевая ставка, сделавшая задержки невыгодными. Об этом MK.RU сообщили аналитики "Дом.РФ".

Гендиректор Optima Development Давид Худоян назвал подобным тренд позитивным.

В целом я оцениваю этот тренд как позитивный. Рынок высокобюджетного жилья постепенно выходит из периода турбулентности, связанного с изменением ипотечных программ и ростом стоимости заимствований, и становится более зрелым сказал он

При этом как рассказала основатель и руководитель Школы Девелопера Эвелина Ишметова выпуск новых проектов в апреле снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Она предупреждает: из-за жесткой дисциплины продажи в Московском регионе могут сократиться на 15%, но во втором полугодии застройщики будут еще реже срывать сроки.

Для покупателей это означает двойной эффект. С одной стороны, выросла уверенность в получении ключей вовремя, проекты стали прозрачнее. С другой — сокращение запусков и возможное снижение ключевой ставки приведут к росту цен. Рынок сбалансируется, но доступность жилья может снизиться.