В Минстрое РФ назвали "лукавством" заявления застройщиков о нехватке средств Замглавы Минстроя Стасишин: застройщики лукавят, говоря о нехватке средств

Москва28 апр Вести.Застройщики, привлекающие средства участников долевого строительства, выполняют работы по модели проектного финансирования. А потому любые попытки оправдать срыв сроков передачи квартир нехваткой средств - несостоятельны, заявил ИС "Вести" заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Он напомнил, что с 1 января 2026 года в России отменили мораторий на штрафы за задержку сдачи новостроек.

Когда застройщики берут проектное финансирование, они четко должны, по сути, защищать свой проект в банке, понимать объем необходимых денежных средств, которые нужно потратить банку для того, чтобы получить нужный результат застройщику. Поэтому тезис о том, что у застройщика не хватает денежных средств, чтобы все сделать в срок, - это он лукавит. Потому что необходимый объем денежных средств выдается и контролируется банком сказал Стасишин

Если застройщик не справляется со своими обязательствами, подключаются контролирующие органы, указал он. И рекомендовал обращаться в них гражданам, чьи права были нарушены.

[Следует обращаться] в региональные Минстрои, в региональные органы, контролирующие долевое строительство. В наших городах в каждом регионе есть такой контролирующий орган. Они обязаны быстро отреагировать отметил замминистра

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с ИС "Вести" признался, что в борьбе с незаконными застройками нажил себе врагов.