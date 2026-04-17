Губернатор Кубани признался, что в борьбе с самостроями нажил себе врагов Глава Кубани Кондратьев: борясь с незаконными застройками, я нажил себе врагов

Москва17 апр Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с ИС "Вести" признался, что в борьбе с незаконными застройками нажил себе врагов.

В регионе были снесены сотни самовольных строений благодаря принятым законам. На Кубани инициировали и добились принятия закона о запрете жилищного строительства в 500-метровой прибрежной зоне.

И в целом все Черноморское побережье должно было быть застроено, превращено в высотки из бетона и стекла… Стояли за этими застройщиками очень серьезные люди, и здесь, наверно, я нажил себе врагов… Но иначе бы мы все потеряли. Я не против жилья, но это должно быть сбалансированно, взвешенно. Построили бы высотку, продали квартиры, мы бы получили налог. А гостиница, санаторий, отель — они будут бюджет, так же как я вам сказал, по виноградарству и виноделию, кормить до скончания века рассказал он

Показательным примером борьбы за сохранение природных территорий стала ситуация вокруг заповедника "Утриш". Этот уникальный участок с ценными можжевеловыми лесами оказался под угрозой из‑за незаконной продажи земель под строительство. Под видом благоустройства территории выделялись участки для возведения коттеджей и глэмпингов, что напрямую угрожало краснокнижным видам флоры и фауны. Принятие соответствующих законов и последующая работа надзорных органов позволили пресечь незаконные действия и обеспечить защиту особо охраняемой природной территории.