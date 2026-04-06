Москва6 апр Вести.Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка построил личное поместье стоимостью более одного миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на информацию надзорных органов Кубани.

Указывается, что при возведении объекта чиновник использовал часть незаконно выведенных из сельскохозяйственного оборота плодородных земель площадью 130 га, расположенных в Динском районе.

Отмечается, что на территории находятся два коттеджа, банный комплекс, парковая зона, теннисные корты, бассейны, вертолетная площадка и домовая церковь, а также причал и часть реки Кочеты протяженностью 1,5 км.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Краснодара арестовал имущество чиновника после поступления антикоррупционного иска.