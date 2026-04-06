У замгубернатора Кубани Коробки арестовали имущество по антикоррупционному иску

Москва6 апр Вести.Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Судом Краснодара принято к производству исковое заявление об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Андрея Коробки и связанным с ним лицам говорится в публикации

Как уточняется в посте в канале ведомства в MAX, поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства.

Коробка вел деятельность с депутатами заксобрания Кубани. Нелегальное сращивание бизнеса и власти привело к увеличению капитализации более чем на 10 миллиардов рублей.

В настоящий момент на имущество Коробки наложен арест и запрет на распоряжение им.