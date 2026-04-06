Москва6 апр Вести.Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка имел во владении коррупционные активы на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время чиновник проходит ответчиком по иску об обращении в доход государства как раз этой суммы.

В результате коррупционной деятельности Коробка сформировал активы совокупной стоимостью более 10 млрд рублей написано в сообщении агентства

Уточняется, что среди них 135 земельных участков на 1,8 га, 100 зданий почти на 130 кв. метров, 12 помещений на 2 247 кв. метров, 2 сооружения на 556 кв. м и 12 компаний с капитализацией порядка 6,5 млрд рублей.

Также в его распоряжении права на 12,5 тыс. га плодородных земель.

Ранее его имущество было арестовано. Стоимость загородного поместья Коробки также оценили в 1 млрд рублей.