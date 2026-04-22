В Анапе начали отсыпать песок для восстановления пляжей

Москва22 апр Вести.В Анапе начались работы по отсыпке песка для восстановления пляжей. Подобности сообщил в "МАКС" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Работы пройдут поэтапно на четырех участках. Первый – от Центрального пляжа до санатория "Бимлюк" говорится в сообщении

Длина первого отрезка – 3,5 километра. Сейчас здесь обустроена временная дорога для проезда техники.

Специалистам предстоит насыпать дополнительный слой песка, его толщина - не менее 50 сантиметров. Ранее подобный способ восстановления пляжа опробовали на тестовом участке. Роспотребнадзор высоко оценил эффективность проделанной работы и дал береговой зоне положительное заключение. Участок пляжа признали безопасным для отдыха.

Уточняется, что для отсыпки берется песок из ближайших карьеров, который максимально близок к местному грунту.