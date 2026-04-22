Москва22 апрВести.В Анапе начались работы по отсыпке песка для восстановления пляжей. Подобности сообщил в "МАКС" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Работы пройдут поэтапно на четырех участках. Первый – от Центрального пляжа до санатория "Бимлюк"говорится в сообщении
Длина первого отрезка – 3,5 километра. Сейчас здесь обустроена временная дорога для проезда техники.
Специалистам предстоит насыпать дополнительный слой песка, его толщина - не менее 50 сантиметров. Ранее подобный способ восстановления пляжа опробовали на тестовом участке. Роспотребнадзор высоко оценил эффективность проделанной работы и дал береговой зоне положительное заключение. Участок пляжа признали безопасным для отдыха.
Уточняется, что для отсыпки берется песок из ближайших карьеров, который максимально близок к местному грунту.