В Анапе начали бороновать и просеивать песок на отсыпанных участках пляжа

Москва26 мая Вести.Сегодня, 26 мая, в Анапе начались работы по боронованию и последующему двойному просеиванию песка на участках берега, которые были отсыпаны ранее. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на линии задействована специализированная техника муниципального предприятия "Курорты Анапы". С ее помощью из песка убирают камни и крупные глиняные включения.

На данный момент уже отсыпан первый участок берега протяженностью 3,5 километра. Активные работы идут на втором участке и частично охватывают третий. После завершения очистки арендаторы пляжей смогут начать монтаж инфраструктуры.

Официальный ввод пляжей в эксплуатацию будет проходить поэтапно. Для этого нужно будет получить разрешительные санитарные заключения от Роспотребнадзора. Пользователи уже начали подавать туда документы, а также обращаться в ГИМС.

Традиционный старт купального сезона намечен на 1 июня. Конкретный перечень пляжей, которые откроются для горожан и туристов к этому дню, Светлана Маслова пообещала объявить дополнительно.