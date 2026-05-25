Купальный сезон в Анапе стартует 1 июня после ликвидации ЧС с танкерами Купальный сезон в Анапе официально откроется с 1 июня

Москва25 мая Вести.Купальный сезон в Анапе после завершения ликвидации последствий ЧС с танкерами начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр подписала соответствующее постановление, которое устанавливает сроки купального сезона 2026 года на водных объектах общего пользования на территории Анапы.

На данный момент идут подготовительные работы: на галечных пляжах и на участке песчаного побережья протяженностью один километр (эти территории уже исключены из зоны чрезвычайной ситуации) монтируют необходимую инфраструктуру. Параллельно продолжается отсыпка остальной береговой линии чистым песком.

В скором времени специалисты предприятия "Курорты Анапы" начнут бороновать и просеивать песок на уже отсыпанных участках. Только после этого арендаторы пляжей приступят к обустройству зон отдыха.