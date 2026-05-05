Турпоток в Анапу может вырасти на 25% в этом году, если будут будут готовы пляжи

Турпоток в Анапу может вернуться к высоким показателям в 2027 г. Турпоток в Анапу может вырасти на 25% в этом году, если будут будут готовы пляжи

Москва5 мая Вести.Туристический поток в Анапу в этом году может вырасти на 25% в случае готовности береговой линии к сезону, а в 2027 г. вернуться к высоким показателям, рассказали в Минэкономразвития РФ.

Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что три анапских пляжа получили разрешение на открытие в курортном сезоне 2026 года. Это стало возможным благодаря технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка.

Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, тогда рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году в этом сезоне, и вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году рассказали в ведомстве агентству ТАСС

Там также отметили, что туроператоры на фоне новостей о возможном открытии пляжей фиксируют рост количества бронирований.