В Альянсе турагентств назвали популярное южное направление у россиян в этом году В Альянсе турагентств сообщили о массовом возвращении туристов в Анапу

Москва22 июн Вести.Туристы возвращаются в Анапу на фоне сообщений об открытии пляжей в городе. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Алексан Мкртчян.

Он отметил, что Анапа "оттянула спрос на себя". По словам эксперта, россияне выбирают этот город в связи с тем, что другие популярные направления сильно пострадали в этом году.

Анапа сейчас оттянула очень много на себя. Туапсинский район, вы помните, сильно пострадал в этом году. Сочи — другая история. Сочи мешает развиваться мега-холодное море…. Пока у нас вот главное такое пятно светлое, где огромный рост — это Анапа. Вот по Анапе у нас все хорошо сказал Мкртчян

Вице-президент АТА обратил внимание, что турпоток на прибрежье Каспийского моря в этом году не вырастет на фоне серьезного наводнения в Дагестане.

Вы помните, в марте были большие наводнения с жертвами там, и вот все это до сих пор никак не устаканились последствия. Мы все это до сих пор видим, и поэтому турпоток не растет добавил он

По словам Мкртчяна, популярным направлением остается Абхазия – наблюдается большой рост туристов.

Ранее в Анапе в купальный сезон открыли 58 пляжей. Перед тем как открыть каждый пляж, водолазы обследовали морское дно. Посторонних предметов не обнаружено, вода чистая.