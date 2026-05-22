Москва22 мая Вести.Спрос среди российских граждан на курорты побережья Черного моря для летнего отдыха увеличился до 95% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2025 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования "Островок".

По информации журналистов, наибольший рост интереса фиксируется в Анапе (+95%), Геленджике (+41%), Адлере (+40%), а также курортных поселках Витязево (+85%) и Кабардинка (+63%). Кроме того, как следует из материала, наблюдается рост бронирований на 25% в Краснодаре.

Также, пишут "Известия", россияне интересуются отдыхом в Сочи, Сириусе, Ейске и Дивноморском. В публикации говорится, что спрос на направления Краснодарского края на лето 2026 года вырос на 4% по сравнению с 2025 годом.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что черноморское побережье станет самой большой точкой роста туристического потока.