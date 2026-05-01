Россияне старше 55 лет едут на майские праздники на Кубань и в Петербург

Возрастные российские туристы выбирают Кубань, Петербург и Калининград Россияне старше 55 лет едут на майские праздники на Кубань и в Петербург

Москва1 мая Вести.Самыми популярными направлениями, которые выбирают российские туристы старше 55 лет для путешествий на майские праздники, стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Калининградская область, сообщили в пресс-службе НПФ "Будущее". Такие данные были получены в результате совместного исследования фонда и сервиса "Слетать.ру".

В целом спрос на майские путешествия среди граждан "серебряного" возраста вырос на 7% по сравнению с 2025 годом приводит выдержку из сообщения издания "МК"

Доля путешественников в возрасте от 55 лет в этом году составила 22% от общего числа туристов, в 2025 году она была несколько меньше –18,4%. Возрастные туристы едут в среднем на восемь ночей.

Что касается зарубежных направлений, немолодые россияне выбирают Турцию, Египет, Вьетнам, Абхазию, Китай, Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланку. Причем, интерес к Китаю вырос в 2 раза, к Вьетнаму – в 2,3 раза, к Абхазии – в 2,5 раза.

Треть возрастных туристов (около 34%) готовы потратить на поездку до 150 тысяч рублей, 27% – 150-300 тысяч, 13% – от 2 миллионов рублей.