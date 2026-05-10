Эксперт Акрамов: россияне на майские праздники выбирают путешествия на 3-5 дней

Москва10 мая Вести.Жители России на этих майских праздниках чаще всего выбирают путешествия на 3-5 дней, заявил ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.

Массовая модель поведения туристов смещается в сторону коротких поездок на 3-5 дней отметил эксперт

Он добавил, что объем бронирований в российских гостиницах на майские праздники сократился на 11,1% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что более половины россиян высказались против объединения майских праздников за счет январских каникул.

В свою очередь председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству и сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с ИС "Вести" перечислил основные туристические направления для россиян на майские праздники.