Москва10 маяВести.Жители России на этих майских праздниках чаще всего выбирают путешествия на 3-5 дней, заявил ТАСС декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.
Он добавил, что объем бронирований в российских гостиницах на майские праздники сократился на 11,1% по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что более половины россиян высказались против объединения майских праздников за счет январских каникул.
В свою очередь председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству и сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с ИС "Вести" перечислил основные туристические направления для россиян на майские праздники.