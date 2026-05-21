Москва21 мая Вести.Спрос на бронирование отелей в Московской области на предстоящее лето вырос на 26%, в Ярославской области — на 14%, а в Приморском крае и Республике Алтай — на 13% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит сервис бронирования "Отелло" (ТАСС ознакомился с исследованием).

Лидером летнего сезона-2026 по‑прежнему остается Краснодарский край — на него приходится 17% всех бронирований, особенно популярны Сириус, Сочи, Адлер и Эстосадок. Далее следуют Санкт-Петербург и Москва. В десятку также вошли Калининградская область, Приморский край, Татарстан, Алтай, Московская, Нижегородская и Ростовская области.

Для сравнения: в прошлом году первое место занимал Санкт-Петербург, а в топ-10 входили Ставрополье и Дагестан, которые теперь сместились в топ-15. Однако итоговый рейтинг может измениться, так как лето — время спонтанных поездок.

Средняя продолжительность бронирования по топ-10 направлениям составила 3 ночи. Дольше всего путешественники планируют останавливаться в Краснодарском крае (пять ночей), а также в Санкт-Петербурге и Калининградской области (по четыре ночи). Самая доступная стоимость за ночь (до 8 тысяч рублей) — в Ростовской области, Москве и Приморском крае.