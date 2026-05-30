АТОР: летний отдых в Санкт-Петербурге в 1,5 раза дороже, чем в Москве

Москва30 мая Вести.Отдых в Санкт-Петербурге этим летом будет стоить в 1,5 раза дороже, чем поездка в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации подсчитали среднюю стоимость поездок по самым популярным направлениям и выяснили, что цены на внутренний туризм выросли на 4-6% - это в два раза меньше, чем в прошлом году.

Санкт-Петербург – 40–60 тыс. руб. на двоих за 4–5 ночей. В 2025 году: 40–55 тыс. руб. Москва – 25–30 тыс. руб. на двоих за 4 ночи. В 2025 году: 23–27 тыс. руб. говорится в сообщении

Поездка в Краснодарский край, согласно этим данным, обойдется в 100-130 тысяч рублей за 9 ночей на двоих. В Крым можно будет съездить за 117-150 тысяч за 10 ночей (также на двоих), а 7 ночей в Подмосковье двум людям обойдутся в 95-125 тысяч. Отдых в Кавказских Минеральных Водах будет стоить 140-150 тысяч на двоих за 10 ночей.