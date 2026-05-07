Москва7 маяВести.Россияне, которые имеют 50 тысяч рублей, могут отправиться в мини-путешествие на выходные вдвоем в Сочи или Подмосковье.
Об этом NEWS.ru сообщила турагент Наталия Ансталь. По словам эксперта, упомянутой суммы россиянам хватит на пару дней.
За эти деньги можно рассмотреть поездку в ближнее Подмосковье, Сочи или Санкт-Петербургсказала она
В качестве отдыха также можно рассмотреть Калининград, однако билеты на самолет "съедят" большую часть бюджета, заметила Ансталь.
Как отметила турагент, при рассмотрении отдыха от двух дней можно отдавать предпочтение санаториям и пансионатам.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте сферы медицинского туризма в России.