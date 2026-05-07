Турагент Ансталь: за 50 тыс. руб. можно провести выходные в Подмосковье или Сочи

Россиянам рассказали о вариантах отдыха за 50 тысяч рублей Турагент Ансталь: за 50 тыс. руб. можно провести выходные в Подмосковье или Сочи

Москва7 мая Вести.Россияне, которые имеют 50 тысяч рублей, могут отправиться в мини-путешествие на выходные вдвоем в Сочи или Подмосковье.

Об этом NEWS.ru сообщила турагент Наталия Ансталь. По словам эксперта, упомянутой суммы россиянам хватит на пару дней.

За эти деньги можно рассмотреть поездку в ближнее Подмосковье, Сочи или Санкт-Петербург сказала она

В качестве отдыха также можно рассмотреть Калининград, однако билеты на самолет "съедят" большую часть бюджета, заметила Ансталь.

Как отметила турагент, при рассмотрении отдыха от двух дней можно отдавать предпочтение санаториям и пансионатам.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о росте сферы медицинского туризма в России.