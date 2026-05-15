Эксперт назвал лучшие направления для отдыха в июне и стоимость поездок Доцент Щербаченко: в июне можно отдохнуть в Ессентуках, Самаре, Калининграде

Москва15 мая Вести.Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко поделился своим мнением по поводу того, где лучше отдохнуть россиянам летом. Свои рекомендации он озвучил в комментарии NEWS.ru.

Он напомнил, что отдых на неделю на двоих, включая авиабилеты, проживание в трехзвездочном отеле с завтраком, обойдется в разные суммы в различных городах.

Планирование поездки — дело увлекательное, и для каждого направления в июне найдется что-то особенное полагает доцент

Щербаченко рассказал, что Ессентуки - курорт, известный лечебными парками и бюветами. По данным эксперта, на отдых там придется потратить 127–139 тысяч рублей.

По данным эксперта, на отдых в Пятигорске – "главном литературном направлении Кавказа" – придется потратить 120–132 тысячи рублей. Он посоветовал подняться на гору Машук, посетить места из романа "Герой нашего времени".

Стоимость отдыха в Петербурге собеседник журналистов оценил в 85–97 тысяч рублей. Эксперт напомнил, что в июне город особенно прекрасен из-за белых ночей.

Стоимость отдыха в Нижнем Новгороде, историческом центре России, Щербаченко оценил в 120–132 тысячи рублей.

А для того, чтобы отдохнуть в Самаре, по данным эксперта, надо накопить 90–102 тысячи рублей. Он напомнил о знаменитой набережной в городе.

Для отдыха в Казани, по мнению эксперта, понадобится 90–102 тысячи рублей. Стоимость отдыха в Калининграде эксперт оценивает в сумму "чуть больше".

Отдых в Сочи, как считает эксперт, обойдется в 110–121 тысячу рублей. По его словам, с 1 июня в городе начинается работа всех пляжей и туристических маршрутов.

