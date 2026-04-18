Доцент Щербаченко назвал доступные варианты путешествия на майские праздники Доцент Щербаченко назвал доступные города для путешествий на майские праздники

Москва18 апр Вести.Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко назвал самые доступные варианты перелета для москвичей на майские праздники. Его слова приводит NEWS.ru.

Щербаченко отметил, что официальный сайт российского авиаперевозчика предлагает минимальные цены на авиабилеты с 1 по 10 мая.

Так, самым дешевым вариантом для перелета из Москвы стал Санкт-Петербург - 8826 рублей. Недорого москвичам также обойдутся перелеты в Нижний Новгород (10 868 рублей), Самару (12 996 рублей), Казань (17 060 рублей) и Сочи (18 572 рубля). Дороже всего выйдет перелет в Минеральные Воды – 30 978 рублей.

Для экономии эксперт посоветовал бронировать авиабилеты за два-три месяца до поездки. Также дешевле могут выйти билеты сразу в обе стороны, чем односторонние. Стоит обратить внимание и на бюджетные авиакомпании, однако о правилах провоза багажа забывать также не стоит.

17 апреля старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева напомнила, что майские праздники не считаются днями отпуска, поэтому не оплачиваются.