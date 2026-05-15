От Калининграда до Владивостока: топ-10 популярных мест летнего отдыха россиян В топ-10 популярных мест для летнего отдыха вошли Эстосадок и Зеленоградск

Москва15 мая Вести.В сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip на основе анализа отельных бронирований составили топ-10 самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха, передает РИА Новости.

В компании также определили, где и в каких условиях предпочтут отдыхать россияне этим летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск <Калининградская область> вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов говорится в сообщении

Аналитики также обратили внимание, что по сравнению с прошлым годом значительно вырос интерес к оздоровительному и нестандартному отдыху. Например, спрос на курортные отели увеличился на 41,7 процента, а на капсульные отели и санатории – на 50 процентов.