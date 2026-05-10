Москва10 маяВести.40% россиян отправились на отдых с захватом рабочей недели между майскими праздниками, при этом 24% не предупредили об этом своего руководителя. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.
41% опрошенных отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздничными выходными. Из них только 17% взяли официальный отпуск. Остальные 24% отправились в путь "по-тихому", не предупредив начальствоговорится в сообщении
Отмечается, что больше половины (59%) респондентов предпочли остаться дома или работать.
Согласно опросу, больше всего путешественников в этот период было среди сотрудников сферы услуг для бизнеса и консалтинга (29%). Работников сферы IT (21%), сферы продаж (19%), управления (14%) и сотрудники клиентской поддержки (10%).
Реже всех путешествовали в это время представители креативной сферы (PR, маркетинг, SMM, копирайтинг, дизайн) и сферы образования.
Самыми популярными направлениями у туристов стали: Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Владикавказ и Казань. В зарубежном сегменте чаще всего выбирали Париж, Белград, Ереван, Токио и Пекин.
Опрос продемонстрировал, насколько изменилось отношение к работе и отдыху. Сотрудникам стало невыгодно брать один-два дня отпуска в мае, так как потеря в зарплате оказывается ощутимее, чем удовольствие от этих дней.
При этом удаленка и гибкие графики размыли границы: многие могут позволить себе уехать, не оформляя бумаги, потому что нет необходимости присутствовать в офисе.
В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов от 18 до 55 лет, из них 57% мужчин и 43% женщин.
Ранее декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов рассказал, что на этих майских праздниках россияне чаще всего выбирали путешествия на 3-5 дней.