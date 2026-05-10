Каждый четвертый россиянин не предупредил руководство об отпуске между майскими

Четверть россиян уехали отдыхать между праздниками, не предупредив начальство Каждый четвертый россиянин не предупредил руководство об отпуске между майскими

Москва10 мая Вести.40% россиян отправились на отдых с захватом рабочей недели между майскими праздниками, при этом 24% не предупредили об этом своего руководителя. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

41% опрошенных отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздничными выходными. Из них только 17% взяли официальный отпуск. Остальные 24% отправились в путь "по-тихому", не предупредив начальство говорится в сообщении

Отмечается, что больше половины (59%) респондентов предпочли остаться дома или работать.

Согласно опросу, больше всего путешественников в этот период было среди сотрудников сферы услуг для бизнеса и консалтинга (29%). Работников сферы IT (21%), сферы продаж (19%), управления (14%) и сотрудники клиентской поддержки (10%).

Реже всех путешествовали в это время представители креативной сферы (PR, маркетинг, SMM, копирайтинг, дизайн) и сферы образования.

Самыми популярными направлениями у туристов стали: Мурманск, Краснодар, Екатеринбург, Владикавказ и Казань. В зарубежном сегменте чаще всего выбирали Париж, Белград, Ереван, Токио и Пекин.

Опрос продемонстрировал, насколько изменилось отношение к работе и отдыху. Сотрудникам стало невыгодно брать один-два дня отпуска в мае, так как потеря в зарплате оказывается ощутимее, чем удовольствие от этих дней.

При этом удаленка и гибкие графики размыли границы: многие могут позволить себе уехать, не оформляя бумаги, потому что нет необходимости присутствовать в офисе.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов от 18 до 55 лет, из них 57% мужчин и 43% женщин.

Ранее декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов рассказал, что на этих майских праздниках россияне чаще всего выбирали путешествия на 3-5 дней.