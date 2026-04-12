Москва12 апрВести.Свыше 20% граждан делают вид, что работают между майскими праздниками, занимаясь при этом личными делами, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Level Group.
Каждый пятый сотрудник (21%) при этом лишь имитирует рабочие задачи в перерыве между майскими праздниками, а по факту занимается своими личными деламиотметили в исследовании
Еще порядка 35% сограждан выполняют только важные и горящие задачи, а 12% оформляют на это время отпуск или больничный лист.
Таким образом, полноценно работает между праздниками только каждый третий.
В онлайн-опросе участвовали более 1 200 жителей городов-миллионников РФ.