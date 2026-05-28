Москва28 мая Вести.Более 20% граждан России совмещают работу по найму с самозанятостью или дополнительной занятостью в других компаниях. При этом почти половина из них признались, что занимаются подработками в рабочее время на основном месте работы. Такие данные приводит исследование аналитиков компании "Консоль" (опрос более 1200 россиян старше 18 лет), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно опросу, 21% россиян подрабатывают параллельно с основной работой: из них 8% совмещают наем и самозанятость, а еще 13% берут дополнительные проекты в других компаниях. Только работу по найму имеют 37% опрошенных, исключительно самозанятыми являются 33% респондентов. Еще 8% занимаются фрилансом без официального статуса.

Среди тех, кто совмещает несколько форматов занятости, 46% делают это в рабочее время на основной работе. 29% подрабатывают по выходным, 13% — в любое свободное время, 8% — вечером с 19.00 до 23.00. Ночью работают дополнительно 4% опрошенных.

"Сегодня совмещение нескольких источников дохода становится новой нормой для рынка труда. Люди больше не воспринимают подработку как временную меру: для многих это способ быстрее расти в доходе, тестировать новые профессии или создавать финансовую подушку", — отмечает HR-директор "Консоли" Галина Юрманова.