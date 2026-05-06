Более трети россиян собираются найти подработку на лето Подработка на лето нужна 38% россиян

Москва6 мая Вести.Подрабатывать этим летом планируют 38% граждан, при этом 23% находят подработку ежегодно, а 16% планируют сделать это впервые, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование платформы отношений с самозанятыми "Консоль".

38% россиян планируют подрабатывать летом 2026 года: 23% из них выходят на подработку каждое лето, еще 16% планируют впервые взять дополнительный заработок. При этом большинство (62%) опрошенных не собираются брать подработку отметили в исследовании

Почти половина из тех, кто планирует подрабатывать, выбирают онлайн-работу в IT, дизайне, копирайтинге или маркетинге. На втором месте по популярности работа на складах, на третьем – ремонт, клининг и бытовые услуги.