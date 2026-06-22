Почти 30% россиян останутся дома во время летнего отпуска "Комсомольская правда": 28% россиян останутся дома во время летнего отпуска

Москва22 июн Вести.Почти 30% россиян намерены провести летний отпуск в домашних условиях. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта "KP.RU".

Почти треть опрошенных — 28% — планируют в этом году провести летний отпуск дома. Кто-то намерен заняться делами, которые давно откладывал: ремонт, генеральная уборка, помощь родным. Другие планируют побольше гулять, встречаться с друзьями и посещать городские мероприятия говорится в сообщении

Еще 15% респондентов намерены отправиться на российские курорты или на дачу, 12% россиян намерены посетить соседние города, а еще 9% планируют в этом году съездить за границу.

При этом значительная часть граждан —18% — отметили, что в этом году и вовсе не будут отдыхать летом, а отпуск запланировали на другой период времени.

Ранее россиянам рассказали, куда можно поехать в летний сезон отпусков.