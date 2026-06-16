Россиянам рассказали, куда можно поехать в летний сезон отпусков Россиянам назвали популярные туристические направления для летнего отдыха

Москва16 июн Вести.Турция и Египет остаются популярными туристическими направлениями для летнего отдыха у россиян. Однако в этом году открываются и новые маршруты, в частности возобновляется полетная программа на Сейшельские острова. Подробнее о летнем туристическом сезоне этого года в интервью ИС "Вести" рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян.

По его словам, лидером этого лета остается Турция, несмотря на новости о якобы масштабном сокращении регулярных авиарейсов из России.

Турция остается лидером, и большинство наших граждан выберут именно это направление. Если говорить о ценовом факторе, то цены начинаются где-то от 150 тысяч [рублей] за тур, но если мы берем ребенка, то приближаются уже к 180 [тысячам]. Но это цены на вторую половину июня. Ближе ко второй части июля и началу августа цены в среднем на 30-40% как правило подрастают и уже уходят за диапазон 200-250 [тысяч] рассказал Мурадян

Второе место среди популярных курортных направлений у российских путешественников сохраняется за Египтом, так как именно летом там наступает пик туристического сезона, подчеркнул эксперт.

Там ценовой фактор чуть полегче и доступней. При этом именно в Египет довольно тоже большое количество программ, а отдых с детьми примерно обойдется в 150-160 тысяч [рублей], а на вторую половину лета, как правило, в районе 180-220 тысяч вполне можно будет неделю провести в формате All Inclusive в пляжной гостинице сказал он

Новый тренд этого курортного летнего сезона у россиян – оформление туров на Сейшелы.

"Аэрофлот" возобновляет летом полетную программу на Сейшелы. Мы вчера как раз встречались с нашим будущим послом, обсуждали перспективы. Довольно интересное направление. Казалось бы, тоже люксовые острова в Индийском океане, но там есть размещение [в отелях] три-четыре звезды, которые делают их в разы доступнее отметил Мурадян

Ранее сообщалось, что Астана намерена увеличить долю российских туристов с 40% до 50% за счет проведения концертов мировых звезд. Россия остается для казахстанской столицы ключевым туристическим рынком.