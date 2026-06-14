Москва14 июн Вести.Астана рассчитывает увеличить долю российских туристов с 40% до 50% за счет проведения концертов мировых звезд. Об этом ТАСС сообщила директор департамента развития туристских продуктов и сервиса Центра развития туризма Астаны Ольга Абельдинова.

По ее словам, Россия остается для казахстанской столицы ключевым туристическим рынком. Власти города связывают дальнейший рост интереса россиян к поездкам в Астану прежде всего с масштабными музыкальными мероприятиями. В числе наиболее востребованных событий – концерты зарубежных исполнителей Дженнифер Лопес, Крейга Дэвида, группы Backstreet Boys, Энрике Иглесиаса.

Россия остается для нас главным рынком среди туристов, из общего числа порядка 40% – именно гости из России. Сегодня мы надеемся увеличить число приезжающих россиян – до 50% точно, именно за счет наших концертов сказала Абельдинова

В апреле американский рэпер Эминем и колумбийская поп-звезда Шакира подтвердили, что дадут концерты в Казахстане.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касыма-Жомарту Токаева за создание международной структуры по поддержке русского языка.