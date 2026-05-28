Оверчук рассказал о работе стран ЕАЭС по расширению возможностей экспорта

Москва28 мая Вести.Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нацелены на расширение возможностей производителей для экспорта, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью ИС "Вести".

В Астане начался основной день государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Вместе с российским лидером в Астану приехала делегация из 30 человек. Это представители крупного бизнеса, глава Центробанка, министры.

Мы вместе с нашими странами-партнерами, государствами-участниками Евразийского экономического союза – Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Арменией – нацелены прежде всего на то, чтобы обеспечить лучшую доступность для наших производителей товаров и услуг экспортных рынков. И сейчас у нас в процессе ратификации в нашей стране, в процессе вступления в силу находится соглашение с Монголией. Оно буквально 22 июля уже вступает в силу рассказал Оверчук

Россия – один из главных торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года товарооборот составил почти 30 млрд долларов. В республике работают более 20 тысяч предприятий с российским участием. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан внушительный пакет документов.

Вечером 28 мая Владимир Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума, а в пятницу – в работе Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах.