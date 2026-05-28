Оверчук: соглашения в рамках ЕАЭС обеспечат РФ доступ к рынку в 780 млн человек

Соглашения со странами ЕАЭС обеспечат России доступ к рынку в 780 млн человек Оверчук: соглашения в рамках ЕАЭС обеспечат РФ доступ к рынку в 780 млн человек

Москва28 мая Вести.Взаимодействие РФ со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обеспечит доступ российского бизнеса к рынку в 780 миллионов человек, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в интервью ИС "Вести".

Вице-премьер отметил, что ратификационное торговое соглашение с Монголией, а также готовящиеся соглашения с ОАЭ и Индонезией обеспечат российскому бизнесу доступ к многомиллионному рынку.

Эти усилия в совокупности обеспечивают нашему бизнесу доступ к рынку 780 миллионов человек. Это очень большая цифра. Я всегда говорю, что теперь необходимо научиться работать с этим инструментом, потому что он для нас, конечно же, новый. Но все страны очень настроены хорошо сказал Оверчук

В Астане начался основной день государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Вместе с российским лидером в Астану приехала делегация из 30 человек. Это представители крупного бизнеса, глава Центробанка, министры.

Вечером 28 мая Владимир Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума, а в пятницу – в работе Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах.