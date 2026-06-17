Москва17 июн Вести.В 2030 году в Казани планируют принять семимиллионного туриста. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал мэр города Ильсур Метшин в преддверии саммита "Россия - АСЕАН".

Мы благодарны нашему президенту за доверие, и мы сделаем все для того, чтобы с честью Россию представить на этом саммите. В прошлом году мы перешагнули пятимиллионную планку, и сегодня мы ставим себе задачу: в 2030 году встретить семимиллионного туриста. Это большая отрасль, это рабочие места, это налоги, это постоянное, так сказать, нахождение в форме, потому что такое количество гостей встречать надо, чтобы они уезжали с хорошим фидбэком, рассказывали другим заявил мэр Казани

Саммит "Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии" в Казани пройдет 17-18 июня. В первый день в 18.00 начнется торжественный прием от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций. Встреча пройдет в Государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. Перед началом Владимир Путин поприветствует гостей в фойе, после чего пройдет небольшая концертная программа, а затем непосредственно сам прием.