Москва16 июн Вести.Предстоящий саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Казани станет одним из ключевых моментов для развития сотрудничества РФ со странами региона. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что мероприятие укрепит не только экономические, но и гуманитарные связи России с азиатскими государствами.

Саммит состоится на фоне меняющегося геополитического ландшафта в регионе и общей мировой турбулентности. Однако я уверен, что Россия подтвердит свою поддержку роли АСЕАН как центра баланса интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе сказал Слуцкий

Саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина запланирован целый марафон двусторонних встреч на полях саммита Россия — АСЕАН.