Кремль: у Путина в планах целый марафон встреч в рамках саммита РФ - АСЕАН

Кремль: у Путина в планах целый марафон встреч в рамках саммита РФ - АСЕАН Кремль: у Путина в планах целый марафон встреч в рамках саммита РФ - АСЕАН

Москва10 июн Вести.Целый марафон двусторонних встреч планируется у президента России Владимира Путина в рамках предстоящего саммита Россия - АСЕАН в Казани, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Я пока не буду забегать вперед. Скажу лишь, что предстоит большое количество двусторонних встреч. Это будет целый марафон у президента РФ Владимира Путина на протяжении двух дней сказал он

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, предстоящий саммит Россия - АСЕАН даст ответ на вопрос о том, каким будет дальнейшее развитие мирового устройства. Страны АСЕАН одними из первых продемонстрировали эффективный формат взаимодействия, основанный на балансе национальных интересов и выгоде для всего региона. И такой подход может служить примером международной кооперации в будущем.